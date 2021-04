Benevento, Foggia: “Pippo Inzaghi come De Zerbi, è destinato a una big” (Di giovedì 8 aprile 2021) “Sono contento per Roberto che è un allenatore che ha un grande futuro davanti a sé. Credo che sia destinato a un top club e non solo in Italia. Pippo Inzaghi è sulla stessa scia, magari con un’interpretazione diversa di calcio. Ma anche lui è destinato ad una grande carriera in panchina. Possiamo dire che il Benevento porta bene agli allenatori”. Il direttore sportivo del Benevento, Pasquale Foggia, esalta così il proprio allenatore Filippo Inzaghi e lo paragona a un ex dei sanniti e ora lanciato verso grandi platee per il buon lavoro al Sassuolo, Roberto De Zerbi. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 8 aprile 2021) “Sono contento per Roberto che è un allenatore che ha un grande futuro davanti a sé. Credo che siaa un top club e non solo in Italia.è sulla stessa scia, magari con un’interpretazione diversa di calcio. Ma anche lui èad una grande carriera in panchina. Possiamo dire che ilporta bene agli allenatori”. Il direttore sportivo del, Pasquale, esalta così il proprio allenatore Filippoe lo paragona a un ex dei sanniti e ora lanciato verso grandi platee per il buon lavoro al Sassuolo, Roberto De. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Benevento, Pasquale #Foggia esalta Pippo #Inzaghi: 'E' come #DeZerbi, destinato a una big' - zazoomblog : Benevento Foggia non ha dubbi: “Inzaghi destinato a una big come De Zerbi” - #Benevento #Foggia #dubbi: #“Inzaghi - ItaSportPress : Benevento, Foggia non ha dubbi: 'Inzaghi destinato a una big come De Zerbi' - - UgoBaroni : RT @CorSport: #Foggia esclusivo: '#Benevento salvo con la garra di Gaich' - TUTTOJUVE_COM : Benevento, in regalo ai tifosi una foto della vittoria contro la Juventus. Il ds Foggia: 'Un successo nella storia… -