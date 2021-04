ATP Cagliari, Lorenzo Musetti illumina la Sardegna! Salva 4 match-point ad Evans ed è ai quarti! (Di giovedì 8 aprile 2021) Di classe e determinazione. Lorenzo Musetti la spunta contro il n.32 del mondo Daniel Evans e conquista l’accesso ai quarti di finale dell’ATP di Cagliari. Sulla terra rossa sarda il classe 2002 del Bel Paese si è imposto con il punteggio di 6-1 1-6 7-6 (8), annullando quattro match-point. Una partita dai tanti volti nella quale la forza mentale dell’azzurrino si è vista proprio nel tie-break del terzo set. Un successo quindi di qualità soprattutto da questo punto di vista che proietta Musetti al prossimo round dove incontrerà in vincente della sfida tra il serbo Laslo Djere e l’australiano John Millman. Grazie a questo risultato, Lorenzo è n.83 virtuale nella classifica ATP. Nel primo set si assiste a un soliloquio del tennista originario di Carrara. ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 aprile 2021) Di classe e determinazione.la spunta contro il n.32 del mondo Daniele conquista l’accesso ai quarti di finale dell’ATP di. Sulla terra rossa sarda il classe 2002 del Bel Paese si è imposto con il punteggio di 6-1 1-6 7-6 (8), annullando quattro. Una partita dai tanti volti nella quale la forza mentale dell’azzurrino si è vista proprio nel tie-break del terzo set. Un successo quindi di qualità soprattutto da questo punto di vista che proiettaal prossimo round dove incontrerà in vincente della sfida tra il serbo Laslo Djere e l’australiano John Millman. Grazie a questo risultato,è n.83 virtuale nella classifica ATP. Nel primo set si assiste a un soliloquio del tennista originario di Carrara. ...

