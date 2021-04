All’estero la Serie A non interessa a nessuno: la stampa snobba i recuperi italiani (Di giovedì 8 aprile 2021) E’ fisiologico: nella notte di Bayern-PSG, che ha distribuito calcio e bellezza da camparci di rendita per i prossimi mesi, la Serie A All’estero non se la filano, nemmeno di striscio. In un mercoledì di Champions così, le vicende intime del campionato italiano vengono registrate dai media internazionali col giusto peso, per quello che effettivamente sono: una roba locale. Per cui all’indomani il giro dei giornali sportivi europei trasmette al nostro calcio una sensazione – comprensibile – di provincia. Juve-Napoli, guardata con occhi che non siano interessati come i nostri, resta quel che è: una sfida per il quarto posto. Illuminata di riflesso dalla presenza di Ronaldo, che fa sempre un po’ di audience. La BBC scrive piuttosto che l’Inter battendo il Sassuolo ha di fatto vinto lo Scudetto, e amen. Altrove – tra Inghilterra e Spagna – ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 8 aprile 2021) E’ fisiologico: nella notte di Bayern-PSG, che ha distribuito calcio e bellezza da camparci di rendita per i prossimi mesi, lanon se la filano, nemmeno di striscio. In un mercoledì di Champions così, le vicende intime del campionato italiano vengono registrate dai media internazionali col giusto peso, per quello che effettivamente sono: una roba locale. Per cui all’indomani il giro dei giornali sportivi europei trasmette al nostro calcio una sensazione – comprensibile – di provincia. Juve-Napoli, guardata con occhi che non sianoti come i nostri, resta quel che è: una sfida per il quarto posto. Illuminata di riflesso dalla presenza di Ronaldo, che fa sempre un po’ di audience. La BBC scrive piuttosto che l’Inter battendo il Sassuolo ha di fatto vinto lo Scudetto, e amen. Altrove – tra Inghilterra e Spagna – ...

