Alitalia, Draghi: “Mi spiace cambi nome. La considero come una cosa di famiglia, anche se un po’ costosa” (Di giovedì 8 aprile 2021) “Il punto è creare una società nuova che parta immediatamente, se perdiamo la stagione estiva non siamo messi bene“. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa. “Bisogna partire subito, la società deve reggersi da sola senza sussidi, questo è l’obiettivo e speriamo che la trattativa si risolva in modo positivo, i ministri competenti stanno facendo di tutto”, ha aggiunto. “Il punto centrale è creare una società che si chiamerà Ita che avrà una forte discontinuità con la vecchia Alitalia. A me dispiace moltissimo che non si chiamerà più Alitalia, anche perché viaggiavo così tanto con Alitalia che era come una cosa di famiglia, anche se costosa. Ora stanno trattando sul ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) “Il punto è creare una società nuova che parta immediatamente, se perdiamo la stagione estiva non siamo messi bene“. Così il presidente del Consiglio, Mario, in conferenza stampa. “Bisogna partire subito, la società deve reggersi da sola senza sussidi, questo è l’obiettivo e speriamo che la trattativa si risolva in modo positivo, i ministri competenti stanno facendo di tutto”, ha aggiunto. “Il punto centrale è creare una società che si chiamerà Ita che avrà una forte discontinuità con la vecchia. A me dimoltissimo che non si chiamerà piùperché viaggiavo così tanto conche eraunadise. Ora stanno trattando sul ...

Advertising

mario95330918 : @myrtamerlino Se Draghi vuole Alitalia nella sua famiglia sono fatti suoi, dovrebbe comunque chiedere agli italiani… - MaxLandra : .#DRAGHI HA CEDUTO ALL' #VESTAGER ...VOLEREMO CON COMPAGNIA REGIONALE #ITA CHE VERRÀ ACQUISTATA DA ALTRO VETTORE..!… - ssalvatoshi : @GiacomoMessina Ultime dichiarazioni di Draghi, in particolare ciò che ha detto su Alitalia e Speranza - turra_elena : RT @lauracesaretti1: Dissento da Draghi, a me che spariscano il logo il nome la flotta e il ricordo di Alitalia non fotte nulla (“un po’ co… - SchwoarzMola : RT @dorinileonardo: Cacciate la GIF di Draghi che dice 'una famiglia un po' costosa' (riferito ad Alitalia) -