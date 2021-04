Alba Parietti “fa testamento” su Instagram | tutta colpa del sonnifero | “Quando lo prendo faccio dei danni incalcolabili”

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 8 aprile 2021) Un post estremamente tragicomico quello che è apparso sulla paginadiche all’improvviso non è praticamente riuscita a trattenere una riflessione su come si immagina il suo funerale lasciando una sorta di “social” che ora però non sembra essere più rintracciabile. Qualcuno non sarà ammesso, bando alle lacrime: le “ultime volontà” diche hanno malamente insospettito i fan e che hanno poi trovano una giustificazione ancor più bizzarra.e il post su: il “” social con le direttive per il suo funerale In tantissimi sono rimasti sgomenti nel leggere le parole diche, in tarda serata, ...