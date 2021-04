Ajax-Roma è 1-0 all’intervallo | decide Klaassen Ko Spinazzola Rashford porta avanti lo United

(Di giovedì 8 aprile 2021) Si sono conclusi i primi 45? delle gare d’andata valevoli per i quarti di finale di Europa League: è 1-0 traad Amsterdam, tegola per Fonseca che perdeal 29? per problemi di natura muscolare. L’esterno giallorosso era stato tra i più pericolosi, autore di un bel traversone per Dzeko, ma in quell’occasione il bosniaco è stato anticipato all’ultimo da Tagliafico: al suo posto il giovane talento Calafiori. Gli olandesi la sbloccano al 40?, clamoroso errore difensivo di Diawara che sbaglia il retropassaggio per Mancini. Il centrale difensivo non riesce a contenere, il numero 6 scambia con Tadic, che gli restituisce un pallone facile facile da infilare nel sacco da due passi. Il Manchestersul campo del Granada, di...

Ajax 1 - 0 Roma LIVE 40' Klaassen (4 - 3 - 3): Scherpen; Rensch, Timber, Martinez, Tagliafico; Klaassen, Alvarez, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres. All. Ten Hag (3 - 4 - 2 - 1): Pau ... Stasera, alle 21, l'AS Roma scenderà in campo alla Johan Cruyff Arena per affrontare l'Ajax. Ultimo rappresentante italiano in Coppa dei Campioni a ... Solo un punto nelle ultime tre giornate in Serie A, che hanno allontanato la Roma dalla zona Champions. Per tale motivo, la sfida di questa sera contro l'Ajax assume un valore ancor più importante, co ...