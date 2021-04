AGCM, sanzione Facebook per pratiche commerciali non corrette (Di giovedì 8 aprile 2021) L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha sanzionato per complessivi 7 milioni di euro Facebook Ireland Ltd. e la sua controllante Facebook Inc., per non aver attuato quanto prescritto nel provvedimento emesso nei loro confronti nel 2018. Il provvedimento è del 29 novembre 2018 e l’autorità ha disposto la pubblicazione della presente dichiarazione sul famoso social network. In particolare, con tale decisione, l’Autorità aveva accertato che Facebook induceva ingannevolmente gli utenti a registrarsi sulla sua piattaforma non informandoli subito e in modo adeguato – durante l’attivazione dell’account – dell’attività di raccolta, con intento commerciale, dei dati da loro forniti e, più in generale, delle finalità remunerative sottese al servizio, enfatizzandone viceversa la gratuità. L’Autorità ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 8 aprile 2021) L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato () ha sanzionato per complessivi 7 milioni di euroIreland Ltd. e la sua controllanteInc., per non aver attuato quanto prescritto nel provvedimento emesso nei loro confronti nel 2018. Il provvedimento è del 29 novembre 2018 e l’autorità ha disposto la pubblicazione della presente dichiarazione sul famoso social network. In particolare, con tale decisione, l’Autorità aveva accertato cheinduceva ingannevolmente gli utenti a registrarsi sulla sua piattaforma non informandoli subito e in modo adeguato – durante l’attivazione dell’account – dell’attività di raccolta, con intento commerciale, dei dati da loro forniti e, più in generale, delle finalità remunerative sottese al servizio, enfatizzandone viceversa la gratuità. L’Autorità ha ...

