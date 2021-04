Abolire il Cashback? Mozione bocciata; Misiani | “Utile | piace | va corretto”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 8 aprile 2021) Il Senato ha respinto con 114 no, 20 sì e 89 astensioni lapresentata da Fratelli d’Italia che chiedeva di mettere la parola fine sul(il programma nato per incentivare l’uso della moneta elettronica) destinando al tessuto produttivo i 5 miliardi stanziati. Approvata invece quella di maggioranza che punta il dito contro le “criticità” emerse chiedendo un “monitoraggio” del programma per adottare “provvedimenti correttivi”. In difesa del, pur con correzioni, è intervenuto il senatore di Bergamo, Antonioche quando l’iniziativa è entrata in funzione era viceministro dell’economia. “L’Italia – ha spiegano– è in evidente e netto ritardo nella diffusione e nell’utilizzo della moneta elettronica: ce lo dicono tutte le comparazioni internazionali. La media da noi è ...