5 cose da sapere sul Signore degli Anelli sovietico appena riscoperto (Di giovedì 8 aprile 2021) Ci sono tesori che sembrano perduti per sempre, ma poi magicamente – o forse per puro caso – ritrovati. E ci sono situazioni in cui la realtà imita la finzione. Esattamente come accaduto all’Unico Anello, dato perso per secoli e poi tornato alla luce nei romanzi di J. R. R. Tolkien, anche una versione cinematografica de Il Signore degli Anelli stesso è stata ritrovata dopo anni di ricerche. Si tratta di un rarissimo adattamento sovietico, andato in onda per una sola volta in Russia nel 1991 e poi scomparso. Finché non è riemerso su YouTube nei giorni scorsi, 30 anni dopo. 1. L’adattamento perduto https://www.youtube.com/watch?v=vquKyNdgH3s Il film, intitolato in originale Khraniteli (letteralmente “I custodi dell’Anello”), è appunto un adattamento del primo libro di Tolkien, La compagnia dell’Anello, realizzato alla ... Leggi su wired (Di giovedì 8 aprile 2021) Ci sono tesori che sembrano perduti per sempre, ma poi magicamente – o forse per puro caso – ritrovati. E ci sono situazioni in cui la realtà imita la finzione. Esattamente come accaduto all’Unico Anello, dato perso per secoli e poi tornato alla luce nei romanzi di J. R. R. Tolkien, anche una versione cinematografica de Ilstesso è stata ritrovata dopo anni di ricerche. Si tratta di un rarissimo adattamento, andato in onda per una sola volta in Russia nel 1991 e poi scomparso. Finché non è riemerso su YouTube nei giorni scorsi, 30 anni dopo. 1. L’adattamento perduto https://www.youtube.com/watch?v=vquKyNdgH3s Il film, intitolato in originale Khraniteli (letteralmente “I custodi dell’Anello”), è appunto un adattamento del primo libro di Tolkien, La compagnia dell’Anello, realizzato alla ...

