Uomini e donne: morta Victoria Hauser a soli 44 anni (Di mercoledì 7 aprile 2021) Altro grave lutto colpisce il programma Uomini e donne. È morta a soli 44 anni l’ex corteggiatrice Victoria Hauser: se ne è andata nel sonno nella notte tra il 3 ed il 4 aprile. Era stata insieme a Ivano Rotoli, tronista di Uomini e donne, ma la storia era finita dopo qualche mese. A darne notizia sono stati i suoi familiari e alcuni amici sui social. Originaria del Liechtenstein, aveva iniziato a muovere i primi pasi nel mondo della moda a soli 13 anni. Laureata in architettura a Firenze e diplomata chef, aveva poi lavorato nel campo della moda e del design di interni. Victoria era riuscita a conquistare Rotoli, anche se poi la relazione ha avuto una durata breve. “Ho saputo che ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 7 aprile 2021) Altro grave lutto colpisce il programma. È44l’ex corteggiatrice: se ne è andata nel sonno nella notte tra il 3 ed il 4 aprile. Era stata insieme a Ivano Rotoli, tronista di, ma la storia era finita dopo qualche mese. A darne notizia sono stati i suoi familiari e alcuni amici sui social. Originaria del Liechtenstein, aveva iniziato a muovere i primi pasi nel mondo della moda a13. Laureata in architettura a Firenze e diplomata chef, aveva poi lavorato nel campo della moda e del design di interni.era riuscita a conquistare Rotoli, anche se poi la relazione ha avuto una durata breve. “Ho saputo che ...

