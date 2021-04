Una patrimoniale temporanea per i più ricchi. La proposta che non t'aspetti del Fmi (Di mercoledì 7 aprile 2021) “Le autorità politiche potrebbero considerare un contributo per la ripresa dal Covid-19, imposto su redditi alti o i grandi patrimoni” per finanziare le spese e i sostegni necessari per combattere la crisi innescata dalla pandemia del Covid-19. La proposta arriva direttamente dal Fondo monetario internazionale, che nel capitolo uno del Fiscal Monitor suggerisce che “per raccogliere le risorse necessarie a migliorare l’accesso ai servizi di base, rafforzare le reti di sicurezza sociale e gli sforzi per raggiungere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile è necessaria la riforma della tassazione domestica e internazionale, in particolare quando la ripresa avrà preso ritmo”, ha spiegato Vitor Gaspar. Intervistato dal Financial Times, il capo degli affari fiscali dell’Fmi ha sottolineato come un aumento simbolico della tassazione da parte di coloro che hanno prosperato ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 aprile 2021) “Le autorità politiche potrebbero considerare un contributo per la ripresa dal Covid-19, imposto su redditi alti o i grandi patrimoni” per finanziare le spese e i sostegni necessari per combattere la crisi innescata dalla pandemia del Covid-19. Laarriva direttamente dal Fondo monetario internazionale, che nel capitolo uno del Fiscal Monitor suggerisce che “per raccogliere le risorse necessarie a migliorare l’accesso ai servizi di base, rafforzare le reti di sicurezza sociale e gli sforzi per raggiungere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile è necessaria la riforma della tassazione domestica e internazionale, in particolare quando la ripresa avrà preso ritmo”, ha spiegato Vitor Gaspar. Intervistato dal Financial Times, il capo degli affari fiscali dell’Fmi ha sottolineato come un aumento simbolico della tassazione da parte di coloro che hanno prosperato ...

Advertising

HuffPostItalia : Una patrimoniale temporanea per i più ricchi. La proposta che non t'aspetti del Fmi - La7tv : #coffeebreak @tomasomontanari 'Oggi è giovedì Santo e ci si inchina per i poveri ma nella pandemia i ricchi sono di… - PatriziaPollas4 : RT @HuffPostItalia: Una patrimoniale temporanea per i più ricchi. La proposta che non t'aspetti del Fmi - Suzannesuzette : RT @l_patrizia: Quindi per capire, chiedere una patrimoniale sui redditti milionari è una cosa scandalosa, ma non scherziamo signora mia, i… - CinqTake : @spighissimo che poi per una misera patrimoniale tutto un casino..... per il condono non ha fiatato nessuno. paese davvero squallido -