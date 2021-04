Un nuovo desiderio collettivo contro l’inganno dell’algoritmo: ecco il riscatto di Candido dal potere del click (Di mercoledì 7 aprile 2021) Candido è un rider, pedala in bicicletta, con lo zaino sulle spalle. Candido è un invisibile, come Nanni Balestrini chiamava i dannati delle metropoli cui era stato rubato il passato e sottratto il futuro, che vive in un eterno presente regolato dall’algoritmo. È la figura chiave di un’epoca, la nostra, quella in cui ci è dato vivere. Quella in cui i flussi immateriali del capitale finanziario corrono a folle velocità attraverso il globo, in un tempo che sembra sospeso. Basta un click e interi paesi dichiarano bancarotta, basta un click e antichi templi sacri crollano, nuove e sfavillanti città appaiono dal nulla nei deserti. Basta un click e disperate carovane nomadi attraversano i confini alla ricerca della salvezza. Basta un click, e l’algoritmo si è già impadronito delle nostre ... Leggi su open.online (Di mercoledì 7 aprile 2021)è un rider, pedala in bicicletta, con lo zaino sulle spalle.è un invisibile, come Nanni Balestrini chiamava i dannati delle metropoli cui era stato rubato il passato e sottratto il futuro, che vive in un eterno presente regolato dall’algoritmo. È la figura chiave di un’epoca, la nostra, quella in cui ci è dato vivere. Quella in cui i flussi immateriali del capitale finanziario corrono a folle velocità attraverso il globo, in un tempo che sembra sospeso. Basta une interi paesi dichiarano bancarotta, basta une antichi templi sacri crollano, nuove e sfavillanti città appaiono dal nulla nei deserti. Basta une disperate carovane nomadi attraversano i confini alla ricerca della salvezza. Basta un, e l’algoritmo si è già impadronito delle nostre ...

