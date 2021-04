Traffico Roma del 07-04-2021 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 7 aprile 2021) LuceverdeBuongiorno e ben trovati l’ascolto sul Raccordo Anulare rallentamenti perintenso in carreggiata interna da via Casilina a via Ardeatina rallentamenti e code a tratti poi sul percorso Urbano dell’a24 dal raccordo anulare la tangenziale est In quest’ultima direzione perma in questo caso anche per un incidenteintenso sulla tangenziale est in direzione Foro Italico con rallentamenti da via Nomentana via Salaria e a seguire su via del Foro Italico fino a viale di Tor di Quinto per quanto riguarda le altre principali vie di accesso ae rallentamenti direzioneCentro sulla Cassia dalla Giustiniana fino a via di Grottarossa sulla Flaminia dal raccordo fino a via Dei ponti e sulla Salaria altezza dell’ aeroporto dell’Urbe al Torrino è fine ...