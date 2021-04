Tokyo come non l'avete mai vista: modello 3D e mappe virtuali (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tutta Tokyo in un colpo d'occhio, grazie a questa versione miniaturizzata di una delle più grandi capitali al mondo, in scala 1:1.000. Il progetto partito nel 2019 per ora copre 13 dei 23 distretti ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tuttain un colpo d'occhio, grazie a questa versione miniaturizzata di una delle più grandi capitali al mondo, in scala 1:1.000. Il progetto partito nel 2019 per ora copre 13 dei 23 distretti ...

Advertising

lucianonobili : 'Piango per l'emozione. Mi sento come una 15enne innamorata del nuoto'. Federica #Pellegrini conquista la qualifi… - biciPRO1 : @MilanJonathan_ deve passare dal pavè del Nord alla pista per @Tokyo2020 . Un'impresa che un triumvirato di tecnic… - Affaritaliani : Tokyo come non l'avete mai vista: modello 3D e mappe virtuali - Eurosport_IT : Un grande come John McEnroe ricordava così un vero amico: Arthur Ashe ???? Il nuovo episodio di ???????????????????????? è ora d… - LibriAmati : RT @datokyoatokyo: 'Un sorriso è come uno spazzolino. Devi usarlo spesso per mantenere i denti puliti.' Proverbio giapponese Immagine da '… -