TCL 20 Pro 5G anticipa i tempi | già su Amazon e Ebay prima dell’annuncioHDblog it

Leggi su helpmetech

(Di mercoledì 7 aprile 2021) TCL è prossima ad ampliare ulteriormente la sua gamma di smartphone della Serie 20 che ha già visto l’arrivo del TCL 20 5G, arrivato alla fine dello scorso novembre, e del TCL 20SE, in vendita da qualche settimana anche in Italia. Protagonisti dell’evento del prossimo 14 aprile dovrebbero essere il TCL 20 Pro 5G, TCL 20L e TCL 20S. Se di TCL 20L e di TCL 20S sappiamo ben poco, se non che entrambi avranno un display con foro centrale per la fotocamera anteriore (un TCL 20L Plus ha recentemente ricevuto la certificazione Bluetooth), del modello Pro possiamo già dire di conoscere ormai tutto visto che è stato già messo in vendita da terzi sia susia su. Il TCL 20 Pro 5G sarà il modello di punta della serie grazie alle sue caratteristiche hardware che, in generale, lo vanno a collocare nella fascia media del mercato. Partendo dal ...