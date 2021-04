Sostegno COVID ai giornalisti con P.IVA: ecco quando fare le richieste (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sostegno COVID ai giornalisti possessori di P. Iva: tutto quello che c’è da sapere per l’inoltro della domanda per la richiesta dei contributi a fondo perduto Anche per i giornalisti possessori di partita Iva c’è la possibilità di accedere ai contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Sostegni. In qualità di professionisti e lavoratori autonomi L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 7 aprile 2021)aipossessori di P. Iva: tutto quello che c’è da sapere per l’inoltro della domanda per la richiesta dei contributi a fondo perduto Anche per ipossessori di partita Iva c’è la possibilità di accedere ai contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Sostegni. In qualità di professionisti e lavoratori autonomi L'articolo proviene da Consumatore.com.

Ultime Notizie dalla rete : Sostegno COVID Appelli. Vaccini anticovid accessibili a tutti. Così rischiano anche i Paesi ricchi Solo così si potranno garantire protezione sanitaria e sostegno economico a chi si trova in maggiori difficoltà nell'affrontare il Covid - 9, mentre il virus continua a diffondersi e mutare, mettendo ...

Vaccini: usato solo l'80% delle dosi presenti in Italia Da Moderna sostegno alla sperimentazione anti - Aids Le nuove tecnologie alla base del vaccino anti Covid - 19 dell'azienda Moderna sono pronte ad allearsi con la ricerca sui vaccini contro il virus ...

Sostegno COVID ai giornalisti con P.IVA: richieste fino al 28 maggio Fiscoetasse L’antenna per la telefonia accende l’aula Sarà discussa una mozione congiunta a sostegno della campagna vaccinale contro il Covid, presentata dai gruppi Pd, Vivacit(t)à, Poggibonsipuò e Avanti Poggibonsi. I capigruppo degli stessi gruppi ...

