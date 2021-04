Sbarchi triplicati nel 2021 Lamorgese scatena i droni contro i picnic ma spalanca i porti ai clandestini

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr – Emergenza immigrazione nel pieno della crisita da lockdown e restrizioni anti-contagio:rispetto al 2020, mentre il ministro dell’Internopensa a inseguire gli italiani che fanno iin zona rossa. Sta tutta qui la continuità tra governo Conte bis e esecutivo Draghi: da un lato il Viminale guidato dalla, che non blocca gli; dall’altro il ministro della Salute Roberto Speranza e colleghi giallofucsia, che tengono gli italiani tappati in casa.dirispetto al 2020dirispetto allo scorso anno e del 1491% in più rispetto al 2019. ...

leggo.it

Qui, secondo i dati dell' Unhcr , nel 2020 si sono verificati il 60% deglicomplessivi segnalati in tutta Italia . Nei primi mesi del nuovo anno la situazione è forse peggiorata. A partire ...glidi clandestini rispetto ai primi tre mesi del 2020. Intanto il ministro Lamorgese di Draghi, in perfetta continuità con la Lamorgese di Conte, si occupa di inseguire gli ...(ANSA) - BRUXELLES, 07 APR - "Triplicati gli sbarchi di clandestini rispetto ai primi tre mesi del 2020. Intanto il ministro Lamorgese di Draghi, in perfetta continuità con la Lamorgese di Conte, si ...Rispetto al 2020 l'aumento del numero degli sbarchi è stato nell'ordine del 200%: si prevedono settimane intense sul fronte immigrazione, in allerta il governo di Mario Draghi Il primo trimestre del 2 ...