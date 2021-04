Regione Lazio: graduatoria per buoni libro studenti è online (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma – È online sul sito dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza – DiSCo (https://dirstudio.Laziodisco.it/graduatorie/index bl.asp), la graduatoria del bando per l’assegnazione dei buoni libro a favore degli studenti universitari degli anni accademici 2019/2020 e 2020/2021. Con questa importante misura, che si inserisce nel panorama di molteplici iniziative realizzate dalla Regione Lazio attraverso DiSCo, circa 3.265 studenti universitari potranno ricevere un aiuto per sostenere le spese, spesso ingenti, per l’acquisto dei testi funzionali al proprio corso di studi, quali libri o e-book. Il buono libro consiste in un contributo in denaro – fino a un massimo di 250 euro pro capite ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma – Èsul sito dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza – DiSCo (https://dirstudio.disco.it/graduatorie/index bl.asp), ladel bando per l’assegnazione deia favore degliuniversitari degli anni accademici 2019/2020 e 2020/2021. Con questa importante misura, che si inserisce nel panorama di molteplici iniziative realizzate dallaattraverso DiSCo, circa 3.265universitari potranno ricevere un aiuto per sostenere le spese, spesso ingenti, per l’acquisto dei testi funzionali al proprio corso di studi, quali libri o e-book. Il buonoconsiste in un contributo in denaro – fino a un massimo di 250 euro pro capite ...

