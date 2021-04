Primi tempi: Inter-Sassuolo 1 a 0, sentenza Lukaku. Juve-Napoli 1 a 0, sblocca Ronaldo (Di mercoledì 7 aprile 2021) Terminati i Primi tempi di Juventus-Napoli e Inter-Sassuolo, valide per i recuperi della 3° e della 28° giornata di Serie A. A Torino i bianconeri chiudono 1-0 grazie al gol del solito Cristiano Ronaldo, imbeccato da un incontenibile Chiesa dopo un doppio dribbling al 10 del primo tempo. Stesso risultato a San Siro, dove gli uomini di Antonio Conte chiudono sopra grazie alla rete di Lukaku, che di testa spedisce in rete un ottimo cross di Young. Foto: Inter Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 7 aprile 2021) Terminati idintus-, valide per i recuperi della 3° e della 28° giornata di Serie A. A Torino i bianconeri chiudono 1-0 grazie al gol del solito Cristiano, imbeccato da un incontenibile Chiesa dopo un doppio dribbling al 10 del primo tempo. Stesso risultato a San Siro, dove gli uomini di Antonio Conte chiudono sopra grazie alla rete di, che di testa spedisce in rete un ottimo cross di Young. Foto:Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

