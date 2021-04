Prime Video, Them: data, trama e cast (Di mercoledì 7 aprile 2021) Dal 9 aprile sarà disponibile su Prime Video negli Stati Uniti, e in Italia per ora in versione sottotitolata, la nuova serie horror “Them”. Al centro della storia, ambientata negli anni Cinquanta, ci sono le vicende degli Emory, una famiglia afroamericana da poco trasferitasi in un nuovo quartiere dove abitano cittadini bianchi. Quali atti di razzismo dovranno subire gli Emory? E che cosa accade all’interno della loro casa? Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 7 aprile 2021) Dal 9 aprile sarà disponibile sunegli Stati Uniti, e in Italia per ora in versione sottotitolata, la nuova serie horror “”. Al centro della storia, ambientata negli anni Cinquanta, ci sono le vicende degli Emory, una famiglia afroamericana da poco trasferitasi in un nuovo quartiere dove abitano cittadini bianchi. Quali atti di razzismo dovranno subire gli Emory? E che cosa accade all’interno della loro casa? Articolo completo: dal blog SoloDonna

