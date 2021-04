Post Real Madrid-Liverpool | le voci degli allenatori

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Nel, match di andata dei quarti di finale di Champions League 2020/2021 terminato con la vittoriaspagnoli per 3-1, hanno parlato in conferenza stampa i tecnici delle due squadre, Zinedine Zidane e Yurgen Klopp: cosa ha detto Zidane? Ilvede la semifinale ma il tecnico frena gli entusiasmi pur dichiarandosi molto soddisfatto della vittori: “Possiamo essere contenti della partita che abbiamo fatto però c’è il ritorno e dobbiamo terminare il lavoro. Però, ripeto, possiamo essere contenti della gara di questa sera perché abbiamo fatto una gara completa”. Su Vinicius e Asencio, protagonisti del match: “Sono contento per ...

Advertising

BsnKarl : RT @2boyyoung1: Una bella cavalcata post doccia ! Retwitta se volete la 2ª parte ?? @BestGayVids @AmateurBBack @GayItaliaHot @gayamateurss @… - 13basco : Real-Liverpool 3-1. City-Dortmund 2-1. Nel post partita su Canale 5 parlano della Juventus. Bah. - Sportellate_it : Una bella partita tra due squadre forti, ma una lo è un po’ di più. Ecco le nostre considerazioni sparse su… - M_Tore : Sensazioni post #RMALIV: sotto il velo di Maya c'è il calcio #Real. Quella senza schemi metafisici, senza quinti, s… - emotanjiro : “anda a leer los PDFS” JSJDJSDJDJJSSJSJA nunca informarte en la vida real callate nena das vergüenza — ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Post Real

SardiniaPost

... più di recente ha lavorato a Napoli come curatore al Museo eBosco di Capodimonte. Nei ranghi ... editorialista dell'Huffingtone de Il Foglio, curatore della rassegna stampa di Radio ...Dove vederla in streamingMadrid - Liverpool sarà visibile naturalmente anche in streaming, in diretta sulla piattaforma multimediale gratuita MediasetPlay . Partita epartita saranno ...Leggi le dichiarazioni di Zidane e Klopp per il post Real Madrid-Liverpool match valido per i quarti di finale di andata di Champions League ...Riesce a gestire i momenti più caldi della partita come solo lui sa fare" Sabatini: "Real in crescita, ma Bayern Monaco e PSG sono più forti. E' una delle domande poste al giornalista Sandro Sabatini, ...