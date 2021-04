Per ora la Lega si tiene stretti tutti i segreti del Copasir. La presidenza spetta a FdI ma Volpi non si può cacciare (Di mercoledì 7 aprile 2021) La destituzione d’imperio non è possibile nonostante l’attuale assetto del Copasir, a seguito della formazione dell’ampia maggioranza parlamentare di sostegno al governo Draghi, non corrisponda più alle previsioni recate dalla legge n. 124 del 2007 (leggi l’articolo): così ieri hanno risposto i presidenti di Camera e Senato Fico e Casellati investiti della questione Copasir dallo stesso presidente Raffaele Volpi (nella foto) – che da settimane non riunisce il Comitato che vigila sull’attività dei servizi segreti – e sollecitati dagli esponenti di FdI che giustamente rivendicano la presidenza. Serve dunque un accordo fra le forze politiche, in quanto la norma in questione non attribuisce ai presidenti nessun potere in merito: non possono né imporre dimissioni, né revocare i componenti, né sciogliere o ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 7 aprile 2021) La destituzione d’imperio non è possibile nonostante l’attuale assetto del, a seguito della formazione dell’ampia maggioranza parlamentare di sostegno al governo Draghi, non corrisponda più alle previsioni recate dalla legge n. 124 del 2007 (leggi l’articolo): così ieri hanno risposto i presidenti di Camera e Senato Fico e Casellati investiti della questionedallo stesso presidente Raffaele(nella foto) – che da settimane non riunisce il Comitato che vigila sull’attività dei servizi– e sollecitati dagli esponenti di FdI che giustamente rivendicano la. Serve dunque un accordo fra le forze politiche, in quanto la norma in questione non attribuisce ai presidenti nessun potere in merito: non possono né imporre dimissioni, né revocare i componenti, né sciogliere o ...

