Olesya Rostova non è Denise Pipitone: arriva la conferma che sgretola ogni speranza (Di mercoledì 7 aprile 2021) Denise Pipitone oggi: Olesya Rostova non è la bimba scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004. Lo conferma a Fanpage.it Giacomo Frazzitta, avvocato di Piera Maggio. In attesa della messa in onda della trasmissione russa "Lasciali parlare", l'indiscrezione giornalistica gira da qualche minuto. La giovane ragazza somigliante a Piera Maggio e andata in tv in cerca della madre biologica, non sarebbe quindi Denise. Lo show, già registrato, andrà in onda nel pomeriggio di oggi, mercoledì 7 aprile, e renderà pubblici gli esami del Dna. Il vero nome di Olesya sarebbe Angela Nikulina Zhuchkova Tra l'altro, sempre secondo le notizie che trapelano in questi istanti, il vero nome di Olesya Rostova sarebbe Angela Nikulina Zhuchkova e avrebbe già ...

