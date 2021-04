Lazio: si dimette presidente Consiglio, mio operato corretto (Di mercoledì 7 aprile 2021) "Ho sempre lavorato nel pieno rispetto della legge, delle istituzioni e nella massima trasparenza. Negli ultimi giorni il Consiglio e la mia persona sono state vittime di attacchi e specuLazioni ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 aprile 2021) "Ho sempre lavorato nel pieno rispetto della legge, delle istituzioni e nella massima trasparenza. Negli ultimi giorni ile la mia persona sono state vittime di attacchi e specuni ...

