Juventus, Zidane fa sognare i tifosi: "Allenare in Italia?…" (Di mercoledì 7 aprile 2021) La panchina di Andrea Pirlo è sempre più in bilico. L'allenatore bianconero sta attraversando una stagione da horror: quarto posto in campionato, fuori dalla Champions League agli ottavi di finale e decisamente troppe partite buttate per delle scelte rivedibili. L'ex giocatore della Juventus potrebbe essere esonerato al termine della stagione e il suo sostituto potrebbe essere Zinedine Zidane. Il francese attualmente allena il Real Madrid ma nelle ultime settimane il suo nome è stato accostato alla panchina dei bianconeri. Al termine della partita vinta contro il Liverpool, il tecnico dei Blancos ha commentato queste voci lasciando fantasticare i tifosi della 'Vecchia Signora'. Juventus, parla Zidane: "E' sempre stata importante per me" "La Juve è sempre stata importante per me, è nel mio cuore

