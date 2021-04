Intesa Sp: lancia Formula, crowdfunding per i territori (2) (Di mercoledì 7 aprile 2021) (Adnkronos) – Sul portale sono già operative 7 iniziative volte alla riqualificazione di aree verdi, alla realizzazione di strutture per l’accoglienza di minori e per il sostegno degli anziani, alla promozione di percorsi per l’inserimento professionale. A Torino, alla Piazza dei Mestieri, nascerà un’aula con attrezzature informatiche per la formazione gratuita in ‘coding e social’. A Bergamo si realizzeranno ciclofficine, stireria, lavanderia, centro cottura e orti presso il villaggio solidale del Consorzio Fa. A Milano ci si occuperà della ristrutturazione, dell’arredo e della fornitura di nuovi spazi per i centri di accoglienza di minori gestiti dalla Cooperativa sociale Spazio Aperto Servizi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 7 aprile 2021) (Adnkronos) – Sul portale sono già operative 7 iniziative volte alla riqualificazione di aree verdi, alla realizzazione di strutture per l’accoglienza di minori e per il sostegno degli anziani, alla promozione di percorsi per l’inserimento professionale. A Torino, alla Piazza dei Mestieri, nascerà un’aula con attrezzature informatiche per la formazione gratuita in ‘coding e social’. A Bergamo si realizzeranno ciclofficine, stireria, lavanderia, centro cottura e orti presso il villaggio solidale del Consorzio Fa. A Milano ci si occuperà della ristrutturazione, dell’arredo e della fornitura di nuovi spazi per i centri di accoglienza di minori gestiti dalla Cooperativa sociale Spazio Aperto Servizi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

