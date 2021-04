Inter, Matteoli: «Questa squadra può aprire un ciclo. Barella internazionale» (Di mercoledì 7 aprile 2021) Gianfranco Matteoli ha parlato delle qualità dell’Inter di Antonio Conte facendo un confronto con la squadra che vinse lo scudetto nell”89 Gianfranco Matteoli, ex centrocampista dell’Inter che vinse lo scudetto nel 1989, ha rilasciato un’Intervista a La Gazzetta dello Sport parlando della squadra di Antonio Conte. SIMILITUDINI – «Ogni periodo ha i suoi calciatori. Ma due punti di contatto si possono trovare. Il primo è nella figura dell’allenatore. Conte oggi, come Trapattoni con noi, è riuscito a creare un gruppo solido, coeso, impermeabile alle sollecitazioni esterne. Mi sembra di rivivere le sensazioni della mia Inter, una squadra e un gruppo di lavoro formidabile. Nell’Inter di oggi chiunque entra fa la sua parte: ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Gianfrancoha parlato delle qualità dell’di Antonio Conte facendo un confronto con lache vinse lo scudetto nell”89 Gianfranco, ex centrocampista dell’che vinse lo scudetto nel 1989, ha rilasciato un’vista a La Gazzetta dello Sport parlando delladi Antonio Conte. SIMILITUDINI – «Ogni periodo ha i suoi calciatori. Ma due punti di contatto si possono trovare. Il primo è nella figura dell’allenatore. Conte oggi, come Trapattoni con noi, è riuscito a creare un gruppo solido, coeso, impermeabile alle sollecitazioni esterne. Mi sembra di rivivere le sensazioni della mia, unae un gruppo di lavoro formidabile. Nell’di oggi chiunque entra fa la sua parte: ...

Advertising

FcInterNewsit : Matteoli: 'Due punti di contatto tra quest'Inter e quella dei Record. Barella non mi stupisce, per Eriksen era solo… - passione_inter : Matteoli: 'Conte come Trap, la sua Inter può vincere a lungo. Barella capitano? Perché no. Su Eriksen...' -… - Inter_Rompi : @NumerINTERi Matteoli e T Motta Cambiasso i più intelligenti, sinceramente di di ignoranti ne ho visti a caterve dirne uno non saprei - NovareseVolante : @FrancescaCphoto Inter-Cesena 1-0 (Matteoli dopo 14 secondi,stavo entrando,gol perso) Anno 88/89, i bambini fino a 10 anni entravano gratis -