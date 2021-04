Ingaggia un sicario sul dark web per sfregiare l’ex fidanzata, arrestato un 40enne: «Volevo lasciare un segno indelebile» – Il video (Di mercoledì 7 aprile 2021) Un femminicidio commissionato a un sicario individuato sul dark web per 10 mila euro in Bitcoin. Era questo il piano escogitato da un informatico lombardo di 40 anni residente a Roma, che aveva Ingaggiato un sicario per sfregiare con l’acido l’ex-compagna e ridurla sulla sedia a rotelle come “punizione” per averlo lasciato. La Polizia, insieme all’Interpol, su disposizione del gip del Tribunale di Roma, ha eseguito la misura di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti del funzionario che lavorerebbe per una grande azienda. L’uomo dovrà ora rispondere di atti persecutori aggravati. Le indagini Gli investigatori, coordinati dal sostituto procuratore Daniela Cento e dal procuratore Michele Prestipino, hanno aperto l’inchiesta nel febbraio scorso grazie a una ... Leggi su open.online (Di mercoledì 7 aprile 2021) Un femminicidio commissionato a unindividuato sulweb per 10 mila euro in Bitcoin. Era questo il piano escogitato da un informatico lombardo di 40 anni residente a Roma, che avevato unpercon l’acido-compagna e ridurla sulla sedia a rotelle come “punizione” per averlo lasciato. La Polizia, insieme all’Interpol, su disposizione del gip del Tribunale di Roma, ha eseguito la misura di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti del funzionario che lavorerebbe per una grande azienda. L’uomo dovrà ora rispondere di atti persecutori aggravati. Le indagini Gli investigatori, coordinati dal sostituto procuratore Daniela Cento e dal procuratore Michele Prestipino, hanno aperto l’inchiesta nel febbraio scorso grazie a una ...

