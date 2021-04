Il presidente del Consiglio commenta il prossimo summit sulla salute del G20 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha commentato l'imminente Global Health summit in cui si discuterà del rafforzamento dei sistemi sanitari Ue. Global Health summit, Draghi: “Rafforzare i sistemi sanitari dell’Ue” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 7 aprile 2021) IldelMario Draghi hato l'imminente Global Healthin cui si discuterà del rafforzamento dei sistemi sanitari Ue. Global Health, Draghi: “Rafforzare i sistemi sanitari dell’Ue” su Notizie.it.

luigidimaio : Appena rientrato a Roma, oggi nuova missione in #Libia con il Presidente del Consiglio dei Ministri. Si tratta di u… - Palazzo_Chigi : In diretta da #Tripoli le dichiarazioni congiunte del Presidente Draghi con il Primo Ministro libico Abdelhamid Dab… - TeresaBellanova : Vjosa Osmani, 38 anni, è la nuova presidente del Kosovo. Europeista, progressista, democratica, guarda al futuro e… - cesarebrogi1 : RT @marcofurfaro: #Erdogan ha pensato di accogliere così la presidente @vonderleyen: mettendola di lato, in disparte, seduta su un divano.… - ciemmeelle : RT @Axen0s: abbiamo capito che alla Murgia non piace Draghi. ma la cosa non può che farcelo apprezzare ancora di più. un presidente del con… -

Ultime Notizie dalla rete : presidente del Cashback, Meloni: usare i 5 miliardi per aiutare le categorie più colpite dal Covid. Mozione bocciata, ma sì ai correttivi ...di costi e benefici in un quadro più generale di riforma e di modernizzazione in senso digitale del ... La presidente dei senatori di FI, Anna Maria Bernini, ha rilevato in una nota che i costi della ...

Ue - Turchia, von der Leyen "sorpresa" da sgarbo di Erdoga ...faremo i passi appropriati per assicurare che quest'episodio non si ripeta"."Il ruolo protocollare della presidente della Commissione - ha ricordato - è del medesimo livello di quello del presidente ...

Dieta mediterranea, Caldoro. "Cultura positiva per rilanciare il turismo anche negli Usa" Il presidente della Regione Campania, Stefano Caldoro, ha scelto Pollica, perla del Cilento e sede dell'Osservatorio della Dieta mediterranea istituito di recente dalla Regione, per lanciare la sfida ...

Il Israele Netanyahu è più disperato e pericoloso di prima ambedue firme storiche del quotidiano progressista di Tel Aviv: Yossi Verter e Noa Landau. “Come era previsto – esordisce Verter -l presidente Reuven Rivlin ha incaricato il primo ministro Benjamin ...

