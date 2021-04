Huawei Watch 3 sta arrivando con HarmonyOS e supporto alle eSIMHDblog it

(Di mercoledì 7 aprile 2021), allo stato attuale delle cose, è un fork di Android: d’altra parte sarebbe stato assurdo, per, buttare via tutto il lavoro fatto in questi anni sulla sua EMUI, arrivata ormai alla versione 11. Di fatto resta però un primo, importante passo per il marchio verso un futuro di indipendenza da Google: una transizione resa necessaria dal ban inflitto dagli USA. Conha dichiarato di aver voluto mettere a punto una piattaforma flessibile, capace di essere adattata a vari tipi di dispositivi, e quindi a tenere insieme tutti i pezzi dell’ecosistema futuro. I rumor riguardo il primo smartequipaggiato conrisalgono alla scorsa estate, e parlavano addirittura di un arrivo ad ottobre: sappiamo che le cose non sono andate così, e le ultime ...

Mobileblogger2 : Tra poco sarà disponibile il nuovo Huawei P50, ma secondo voi, acquistare il P40 Pro ora ha senso?… - DarioConti1984 : Nuovi interessanti dettagli su Huawei Watch 3, la UI e molto altro - smartmikeoffert : HUAWEI WATCH GT 2 Pro Smartwatch, Touchscreen 1.39' AMOLED HD ?? MINIMO STORICO! ? 199,99€ anziché 299,90€ ?? ??… - infoitscienza : Huawei Watch 3 sarà lo smartwatch della svolta? HarmonyOS e supporto eSIM in arrivo (foto) - TuttoAndroid : Nuovi interessanti dettagli su Huawei Watch 3, la UI e molto altro -

Ora dalla Cina arrivano nuove informazioni: a quanto pare3 sarà presentato presto, già a maggio , ed inaugurerà la versione di HarmonyOS studiata per gli smartwatch. Come già faceva il ...Lo stesso vale per ilFit , ottimo per coloro che vogliono monitorare la propria salute in qualsiasi momento della giornata. Con un'autonomia fino a 10 giorni, potrete dimenticarvi di ...Huawei Watch 3 dovrebbe arrivare a maggio ed essere il primo smartwatch equipaggiato con una versione apposita di HarmonyOS.Torniamo a parlare di Huawei dopo le vicende del ban commerciale imposto dal presidente Trump fino al 2021 che sta mettendo in difficoltà l’azienda nel lancio di nuovi smartphone in Europa. Infatti, l ...