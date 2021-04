“Guai a chi la tocca!” Alessandra Celentano | sorpresa fuori da Amici | la collega e volto della tv la difende a spada tratta

(Di mercoledì 7 aprile 2021)difesa da Carolyn Smith. Prende parola la giurata di Ballando nonchè ballerina e coreografa, che si è espressa a favoretanto discussa professoressa disulle pagine di Oggi. Dopo il botta e risposta con Lorella Cuccarini, si aggiunge anche la discussione avvenuta con Elena D’Amario, finita poi amaramente con la cacciataballerina dalla sala prove. Tutti sono ormai a conoscenza delle parole usate da Lorella Cuccarini contro la: “Cacciando Elena dalla sala ha mancato di rispetto anche a me. Io ho mandato Elena, quindi ha mandato via anche me”. E Carolyn Smith ha preso le difesedocente ritenuta da tutti tra le più severe di sempre: “a chi tocca...

La ballerina e coreografa, giurata di 'Ballando con le stelle', dice la sua sulla collega prof di 'Amici', spesso accusata di eccessiva cattiveria nei confronti degli ...Per Carolyn Smith non è così e sul settimanale Oggi la difende iniziando con un "Guai a chi la tocca". CAROLYN SMITH DICE LA SUA SU ALESSANDRA CELENTANO Non ha dubbi che sia una vera professionista, ...si inserisce anche chi cerca di strumentalizzare la situazione, c'è bisogno di intervenire anche per evitare che questo produca guai più grossi alla tenuta democratica". "La ripartenza - ha aggiunto ...