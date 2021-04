Garbatella Images posticipato al 10 aprile

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Il progettoè stato, a causa dell’emergenza sanitaria Covid 19, al periodo dal 10 al 202021 10b Photography presenta il primo ciclo del progetto triennale, intitolato VISIONI, con la direzione artistica di Francesco Zizola e la curatela di Sara Alberani e Francesco Rombaldi (YOGURT Magazine). Dal 10 al 202021, in mostra le opere fotografiche inedite di 6… L'articolo Corriere Nazionale.

Ingresso libero nei lotti di. LOTTO 24: ingresso da via Giustino De Jacobis 8A (di fronte trattoria Tanto pe' magnà). LOTTO 29: ingresso da via Pasquale Tosi 3. LOTTO 30: ingresso da via ...... attraverso una narrazione composta da diverse progettualità, indipendenti ma complementari: dal 20 al 30 marzo arriva Visioni, il primo ciclo del progetto triennale, allestito ...Posticipato, a causa dell’emergenza sanitaria Covid 19, al periodo dal 10 al 20 aprile 2021 “Garbatella IMAGES 2021” la mostra organizzata da “10b Photography” con la direzione artistica di Francesco ...