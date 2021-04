Farmaceutica: per Ucb partnership con Microsoft e Talent Garden (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr. (Adnkronos Salute) - Nuova collaborazione per Ucb e Microsoft, che inaugura una strategia pluriennale per combinare i servizi computazionali, il 'cloud' e l'intelligenza artificiale di Microsoft con le capacità di scoperta e sviluppo di farmaci di Ucb. "Microsoft fornirà tecnologia di intelligenza artificiale e scienziati applicati per lavorare a fianco dei nostri scienziati e dei nostri professionisti, con l'obiettivo di favorire la scoperta di nuove correlazioni e modelli, fondamentali per sviluppare farmaci nuovi e altamente personalizzati - sottolinea Ucb - Alcune attività relative alla scoperta di farmaci richiedono infatti l'analisi di set di dati ad alta dimensione o informazioni multimodali non strutturate, che la piattaforma di Microsoft può supportare, consentendo così ai nostri scienziati di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr. (Adnkronos Salute) - Nuova collaborazione per Ucb e, che inaugura una strategia pluriennale per combinare i servizi computazionali, il 'cloud' e l'intelligenza artificiale dicon le capacità di scoperta e sviluppo di farmaci di Ucb. "fornirà tecnologia di intelligenza artificiale e scienziati applicati per lavorare a fianco dei nostri scienziati e dei nostri professionisti, con l'obiettivo di favorire la scoperta di nuove correlazioni e modelli, fondamentali per sviluppare farmaci nuovi e altamente personalizzati - sottolinea Ucb - Alcune attività relative alla scoperta di farmaci richiedono infatti l'analisi di set di dati ad alta dimensione o informazioni multimodali non strutturate, che la piattaforma dipuò supportare, consentendo così ai nostri scienziati di ...

Ultime Notizie dalla rete : Farmaceutica per Dieci domande agli "anti - vax" ... utilizzate in alcuni vaccini anti - Covid, sono ampiamente usate nella ricerca farmaceutica e nell'...ribadito la liceità morale della vaccinazione in numerosi documenti della Pontificia Accademia per ...

Crescono i patrimoni dei Paperoni: quelli della moda valgono 1,7 trilioni di dollari Segue Massimiliana Landini (9,1 miliardi di dollari) della farmaceutica Menarini . In terza ... Quindicesima posizione per Remo Ruffini (3,4 miliardi di dollari), 16esima per Renzo Rosso e famiglia con ...

Covid-19, consegne aprile vaccino Moderna procedono secondo tabella di marcia ZURIGO (Reuters) - Le consegne di questo mese dei vaccini Moderna contro il Covid-19 sono in linea con il numero di dosi precedentemente comunicato ai governi. Lo ha detto mercoledì un portavoce della ...

