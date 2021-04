E se I Simpson fosse una deprimente serie inglese? La versione dark che non ti aspetti (Di mercoledì 7 aprile 2021) Come sarebbero I Simpson in versione inglese? Decisamente meno sarcastici e rumorosi di quelli creati da Matt Groening. Sebbene la serie animata, la più longeva finora prodotta con oltre 700 episodi in lavorazione, non abbia risparmiato anche episodi molto tristi e più riflessivi, c’è chi l’ha immaginata sotto un’altra prospettiva. Il comico britannico Alasdair Beckett-King si è divertito a disegnare una versione inglese di Homer, Marge e Bart. Il suo corto, dalla durata di 30 secondi, sta facendo il giro della rete per la sua incredibile genialità. I tre personaggi della famiglia Simpson sono mostrati con colori spenti, meno “rotondi” rispetto ai disegni di Groening, e decisamente più realistici. L’atmosfera è cupa e desolante, condita da una comicità ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 7 aprile 2021) Come sarebbero Iin? Decisamente meno sarcastici e rumorosi di quelli creati da Matt Groening. Sebbene laanimata, la più longeva finora prodotta con oltre 700 episodi in lavorazione, non abbia risparmiato anche episodi molto tristi e più riflessivi, c’è chi l’ha immaginata sotto un’altra prospettiva. Il comico britannico Alasdair Beckett-King si è divertito a disegnare unadi Homer, Marge e Bart. Il suo corto, dalla durata di 30 secondi, sta facendo il giro della rete per la sua incredibile genialità. I tre personaggi della famigliasono mostrati con colori spenti, meno “rotondi” rispetto ai disegni di Groening, e decisamente più realistici. L’atmosfera è cupa e desolante, condita da una comicità ...

