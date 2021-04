Denise Pipitone | Olesya svela dettaglio importante | «Ho una voglia sulla pancia»

(Di mercoledì 7 aprile 2021)ultimissime – Mercoledì 7 aprile 2021. Stasera il programma russo “Lasciali Parlare” svelerà chi èRostova. È lei la piccola? L’Italia intera col fiato sospeso per una puntata registrata nel tardo pomeriggio di ieri che potrebbe segnare una svolta in uno dei casi di sparizione più seguiti nel nostro paese. Piera Maggio, la mamma della bambina scomparsa nel 2004 a Mazara del Vallo, non si fa illusioni: attende notizie dall’avvocato Giacomo Frazzita che è stato invitato a parlare della delicata vicenda in tv. leggi anche l’articolo —>: faccia a faccia in tv frae l’avvocato di Piera MaggioUltimissime,...

stanzaselvaggia : Tutta questa telenovela sulla Denise Pipitone russa con tanto di test del dna in tv è una roba che fa un misto di pietà e ribrezzo. - Agenzia_Ansa : Il legale della mamma di Denise Pipitone: ottenuta la cooperazione dall'avvocato di Olesya. 'A questo punto parteci… - pomeriggio5 : ?? ULTIM'ORA sul caso Denise Pipitone Il conduttore del programma russo ha scritto: 'Quale sarà il vero nome di Ole… - MLisomi : @Federica_MR - Federic87742589 : @vitaindiretta @RobertaBruzzone Avete rotto le palle voi e la storia cretina di Denise Pipitone -

Ultime Notizie dalla rete : Denise Pipitone

Olesya Rostova non è: è ufficiale (o lo sarà a breve). A Mosca è già stata registrata la puntata della trasmissione che svelerà la verità: Olesya Rostova non è. L'avvocato di Piera Maggio, ...Olesya Rostova non. Stando alle indiscrezioni che filtrano dalla Russia, sar questo il verdetto della trasmissione - registrata ieri - che andr in onda oggi. Nel pomeriggio il programma russo "Lasciali ...Sui social la rabbia per come è stato trattato il caso della bambina scompara. E l'affetto verso Piera Maggio: "L'Italia non si è dimenticata di sua figlia" ...Il dado è tratto, ma la suspence continua. La verità sul caso di Denise Pipitone è dentro una registrazione chiusa in una cassaforte a Mosca: verrà diffusa oggi dal Primo Canale russo. La conoscono in ...