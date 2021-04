Denise Pipitone, Olesya Rostova non è lei: il gruppo sanguigno è diverso (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tutta la notizia su https://www.quotidiano.net/cronaca/Denise - Pipitone - oggi - 1.6218847 L'articolo proviene da Casteddu On ... Leggi su sardanews (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tutta la notizia su https://www.quotidiano.net/cronaca/- oggi - 1.6218847 L'articolo proviene da Casteddu On ...

Advertising

trash_italiano : Purtroppo ora si ha la conferma: Olesya Rostova non è Denise Pipitone. - fanpage : Non è Denise Pipitone. L'annuncio ufficiale dell'avvocato di Piera Maggio. - repubblica : ?? 'Il gruppo sanguigno di Olesya non è quello di Denise Pipitone'. L’avvocato della famiglia alla Tv russa - salvovent : Vabbè dai, chiudiamo questa vicenda vergognosa. A questo punto non ci importa conoscere anche i dettagli della vita… - pinti1982 : RT @Pancho81075957: Ma se non è Denise Pipitone, perché continuano a parlarne?#chilhavisto -