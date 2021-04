Denise Pipitone: l'esito del test sul sangue di Olesya Rostova (Di mercoledì 7 aprile 2021) Su quotidiano. net si legge invece: "S iamo veramente dispiaciuti che il gruppo sanguigno di Olesya non sia quello di Denise. Era un passaggio fondamentale da fare. " ha commentato il legale - I eri ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 7 aprile 2021) Su quotidiano. net si legge invece: "S iamo veramente dispiaciuti che il gruppo sanguigno dinon sia quello di. Era un passaggio fondamentale da fare. " ha commentato il legale - I eri ...

trash_italiano : Purtroppo ora si ha la conferma: Olesya Rostova non è Denise Pipitone. - fanpage : Non è Denise Pipitone. L'annuncio ufficiale dell'avvocato di Piera Maggio. - repubblica : ?? 'Il gruppo sanguigno di Olesya non è quello di Denise Pipitone'. L’avvocato della famiglia alla Tv russa - Pamelitanaa : Lo dice all'Ansa l'avvocato Giacomo Frazzitta che parla anche a nome di Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone. … - mariavenera2 : RT @XhinoZavalani: TROVATA LA SORELLA DI OLESYA ROSTOVA. In Russia hanno già trovato la famiglia di Olesya Rostova. BASTA CON QUESTO CIRCO… -