Denise Pipitone: il gruppo sanguigno di Olesya è diverso (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il gruppo sanguigno di Olesya è diverso da quello di Denise Pipitone. Ne dà notizia in un post su Facebook la trasmissione Chi l'ha visto?, che stasera si occuperà di nuovo del caso di Denise Pipitone, dopo la segnalazione giunta al programma di Raitre, condotto da Federica Sciarelli, da una telespettatrice che ha segnalato il caso di una ragazza di 21 anni che in un programma tv russo è andata per cercare la sua mamma biologica. "Ieri preservando la privacy sul gruppo sanguigno di Denise e Olesya, durante il ...

