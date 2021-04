Advertising

catesi79 : RT @MediasetTgcom24: Gelmini: 'Alcune aperture dal 20 aprile, poi soprattutto a maggio' #covid - tvbusiness24 : #Covid, c’è attesa per la valutazione dell’#Ema sul vaccino #AstraZeneca. In Italia la #Gelmini assicura: “alcune a… - magicaGrmente22 : Covid, Gelmini: 'Alcune aperture dal 20 aprile, poi soprattutto a maggio' - Tgcom24 - RashidM38249785 : RT @MediasetTgcom24: Gelmini: 'Alcune aperture dal 20 aprile, poi soprattutto a maggio' #covid - ilmetropolitan : ??????????? #Covid. Mariastella Gelmini: Pronte #risorse, ma settore #wedding ed #eventi cambierà -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Gelmini

...di generi non alimentari nei mercati torinesi contro la prolungata chiusura per le norme anti. soprattutto da maggio, forse qualcosa già dal 20 di aprile si potrà riaprire", ha detto, ..."Delle riapertura da maggio ci saranno, forse qualcosa anche dal 20 aprile. Ma è chiaro che eventi oceanici sarà complicato organizzarli anche nei prossimi mesi". Così, Mariastella, ministra per gli Affari Regionali e le Autonomie, intervenendo via web agli Stati Generali del settore matrimoni ed eventi. 7 aprile 2021Restrizioni Covid, si inizia a vedere la luce. «Aperture ci saranno, soprattutto da maggio, forse qualcosa già dal 20 di aprile si potrà riaprire». Lo ha detto ...Restrizioni Covid, si inizia a vedere la luce. «Aperture ci saranno, soprattutto da maggio, forse qualcosa già dal 20 di aprile si potrà riaprire». Lo ha detto ...