Corsport: Juve-Napoli valeva lo scudetto, ora solo la Champions (Di mercoledì 7 aprile 2021) La Juve ha deluso più del Napoli in questa stagione secondo Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport. Nonostante la vittoria della SuperCoppa, la stagione bianconera non può essere classificata positiva e soprattutto nelle ultime gare il rendimento della squadra di Gattuso è certamente superiore. In questo momento la differenza è data non dalla forza tecnica (che favorirebbe u campioni d’Italia), ma dalla condizione e dalla convinzione. Il Napoli sta meglio, anche se u tre gol presi al “Maradona” dal Crotone lasciano intravedere delle screpolature che Ronaldo potrebbe trasformare in crepe vere e proprie Nelle ultime nove stagioni dominate dalla Juve, il Napoli p stata la squadra che più di tutte ha cercato di sottrarle lo scudetto fino alla fine, ma nella partita di oggi le due ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 7 aprile 2021) Laha deluso più delin questa stagione secondo Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport. Nonostante la vittoria della SuperCoppa, la stagione bianconera non può essere classificata positiva e soprattutto nelle ultime gare il rendimento della squadra di Gattuso è certamente superiore. In questo momento la differenza è data non dalla forza tecnica (che favorirebbe u campioni d’Italia), ma dalla condizione e dalla convinzione. Ilsta meglio, anche se u tre gol presi al “Maradona” dal Crotone lasciano intravedere delle screpolature che Ronaldo potrebbe trasformare in crepe vere e proprie Nelle ultime nove stagioni dominate dalla, ilp stata la squadra che più di tutte ha cercato di sottrarle lofino alla fine, ma nella partita di oggi le due ...

Advertising

napolista : Corsport: #JuveNapoli valeva lo scudetto, ora solo la Champions Se negli ultimi anni il Napoli ha combattuto fino… - CorSport : #Pirlo si gioca la #Juve: #Allegri o #Tudor se il Napoli vince - TUTTOJUVE_COM : Corsport - Juve, Pirlo ai saluti se perde con il Napoli: Tudor traghettatore e poi Allegri? - salvione : Diretta Juve-Napoli ore 18.45: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni - salvione : Pirlo si gioca la Juve: Allegri o Tudor se il Napoli vince -