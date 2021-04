Capsule caffè, un riciclo a 'regola d'arte' (Di mercoledì 7 aprile 2021) (Adnkronos) - Le Capsule esauste Nespresso diventano coupon omaggio, a fronte di uno acquistato, per visitare le bellezze storico-artistiche e naturali del Fai - Fondo Ambiente Italiano. Prosegue così il percorso di Nespresso, azienda attiva nel mercato del caffè porzionato, per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano. Grazie al progetto Nespresso per l'Italia, Nespresso affianca per il secondo anno consecutivo il Fai per incentivare la scoperta delle bellezze artistiche e naturali d'Italia e promuovere la conoscenza e la valorizzazione dei grandi tesori italiani. Fino al 6 maggio, riportando le Capsule Nespresso esauste in oltre 60 Boutique con area recycling attiva, sarà possibile ricevere in omaggio un coupon che consentirà un ingresso gratuito in un Bene del Fai, a fronte di un altro ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) (Adnkronos) - Leesauste Nespresso diventano coupon omaggio, a fronte di uno acquistato, per visitare le bellezze storico-artistiche e naturali del Fai - Fondo Ambiente Italiano. Prosegue così il percorso di Nespresso, azienda attiva nel mercato delporzionato, per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano. Grazie al progetto Nespresso per l'Italia, Nespresso affianca per il secondo anno consecutivo il Fai per incentivare la scoperta delle bellezze artistiche e naturali d'Italia e promuovere la conoscenza e la valorizzazione dei grandi tesori italiani. Fino al 6 maggio, riportando leNespresso esauste in oltre 60 Boutique con area recycling attiva, sarà possibile ricevere in omaggio un coupon che consentirà un ingresso gratuito in un Bene del Fai, a fronte di un altro ...

Advertising

Robs_16 : Ho finito le capsule per il caffè. Voglio un pò morire ?????? - notiziariofinan : Nespresso e il Fondo Ambiente Italiano propongono il riciclo delle capsule di caffè - V_Saggiomo : RT @futuroprossimo: @V_Saggiomo e il suo team in Olanda studiano un test Covid da fare in casa, super economico, a basso impatto, riproduci… - Daniele27194461 : PINKSHOPPING: '?? Nescafé Dolce Gusto Espresso Napoli Caffè, 6 Confezioni da 16 Capsule (96 Capsule) ?? Prezzo in o… - MorrisDantonio2 : @beatriceletre Ma ad esempio ti 'impappini' quando devi dare il resto?? Ieri ho acquistato le capsule del caffè,pag… -

Ultime Notizie dalla rete : Capsule caffè "Alexa fammi un caffè": Lavazza e Amazon creano la macchina smart ... mentre grazie alle App Alexa e Piacere Lavazza sarà possibile monitorare la scorta delle capsule, riacquistarle e conteggiare il proprio consumo quotidiano di caffè, chiedere istruzioni su come ...

Con Lavazza A Modo Mio Voicy Alexa può finalmente farvi il caffè Non solo è una garanzia per quanto riguarda la qualità del caffè, ma è anche bella esteticamente e ... si avrà la possibilità di monitorare la scorta delle capsule originali Lavazza A Modo Mio, ...

CoroNaspresso, si studia test Covid da casa nelle capsule per caffè Futuroprossimo ... mentre grazie alle App Alexa e Piacere Lavazza sarà possibile monitorare la scorta delle, riacquistarle e conteggiare il proprio consumo quotidiano di, chiedere istruzioni su come ...Non solo è una garanzia per quanto riguarda la qualità del, ma è anche bella esteticamente e ... si avrà la possibilità di monitorare la scorta delleoriginali Lavazza A Modo Mio, ...