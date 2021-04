Borderlands e non solo | Gearbox annuncerà presto una nuova IP

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Lo sviluppatore diEntertainment, è ora ufficialmente una sussidiaria di Embracer Group. L'affare da $ 1,3 miliardi, è stato finalmente chiuso, hanno detto le due società in un comunicato stampa.l'ultimo studio di alto profilo che Embracer ha acquisito negli ultimi anni. Tra gli altri troviamo il publisher di Valheim, Coffee Stain, e lo studio di Saints Row, Deep Silver. Embracer possiede anche THQ Nordic. In totale, Embracer ora riferisce di avere 63 studi di sviluppo interni con oltre 7.000 dipendenti in tutto il mondo in 40 paesi. Nel comunicato stampa, Embracer ha affermato cheè ora meglio preparato per una "rapida crescita" tra le sue divisioni di sviluppo e il suo braccio editoriale. Leggi altro...