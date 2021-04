Bonus da 2.400 euro nel dl Sostegni: quando e a chi è destinato? (Di mercoledì 7 aprile 2021) Arrivano importanti novità per quanto riguarda il Bonus da 2.400 euro, riservato a determinate categorie di lavoratori che hanno risentito maggiormente delle conseguenze dell'emergenza covid. Il Bonus è inserito nel testo del nuovo decreto Sostegni insieme ad altri aiuti economici previsti per contrastare le difficoltà causate dalla pandemia. Molti lavoratori, a causa delle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria, sono stati costretti a chiudere o a limitare lo svolgimento delle proprie attività con un conseguente calo di fatturato. Decreto Sostegni, Bonus da 2.400 euro: come fare domanda? In precedenza, l'Inps aveva già fornito delle indicazioni relative alla domanda per il Bonus. In particolare, quelli che avevano già ricevuto l'indennità da ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 7 aprile 2021) Arrivano importanti novità per quanto riguarda ilda 2.400, riservato a determinate categorie di lavoratori che hanno risentito maggiormente delle conseguenze dell'emergenza covid. Ilè inserito nel testo del nuovo decretoinsieme ad altri aiuti economici previsti per contrastare le difficoltà causate dalla pandemia. Molti lavoratori, a causa delle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria, sono stati costretti a chiudere o a limitare lo svolgimento delle proprie attività con un conseguente calo di fatturato. Decretoda 2.400: come fare domanda? In precedenza, l'Inps aveva già fornito delle indicazioni relative alla domanda per il. In particolare, quelli che avevano già ricevuto l'indennità da ...

zazoomblog : Bonus Inps da 2.400 euro ultime news e data di pagamento - #Bonus #2.400 #ultime #pagamento - INPS_it : @TaniaIorio Per il bonus di 2.400 euro o per il Rem? #inpsinascolto - tvbusiness24 : #Bonus 2.400 euro per i #lavoratori: al via i pagamenti automatici - RoccoPetraglia1 : RT @SkyTG24: Bonus Inps da 2.400 euro, a breve arriva il pagamento automatico -