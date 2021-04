Astrazeneca frammenta l'Ue: ognuno fa come gli pare (Di mercoledì 7 aprile 2021) Questa volta Ema alza bandiera bianca. A una settimana dalla decisione unilaterale della Germania di sconsigliare il vaccino Astrazeneca agli under-60, l’Agenzia europea del Farmaco ammette “legami” tra i casi rari e gravi di trombosi e la somministrazione del siero anglo-svedese, eppure ne difende l’uso illimitato per qualsiasi età. Tanto, si è capito, ogni Stato Ue fa da sé e ne ha facoltà, dato che l’Unione è divisa in competenze nazionali specie sulla sanità. E allora, due ore dopo la conferenza stampa dell’Ema, sono i ministri europei della Salute a riunirsi in videoconferenza straordinaria per decretare la novità: Astrazeneca avrà limitazioni in ogni Stato europeo, ma nemmeno su questo si riesce a trovare una linea comune. Roberto Speranza è durissimo: “Non basta scambiare informazioni. Quelle possiamo leggerle sui giornali. Dobbiamo avere il ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 aprile 2021) Questa volta Ema alza bandiera bianca. A una settimana dalla decisione unilaterale della Germania di sconsigliare il vaccinoagli under-60, l’Agenzia europea del Farmaco ammette “legami” tra i casi rari e gravi di trombosi e la somministrazione del siero anglo-svedese, eppure ne difende l’uso illimitato per qualsiasi età. Tanto, si è capito, ogni Stato Ue fa da sé e ne ha facoltà, dato che l’Unione è divisa in competenze nazionali specie sulla sanità. E allora, due ore dopo la conferenza stampa dell’Ema, sono i ministri europei della Salute a riunirsi in videoconferenza straordinaria per decretare la novità:avrà limitazioni in ogni Stato europeo, ma nemmeno su questo si riesce a trovare una linea comune. Roberto Speranza è durissimo: “Non basta scambiare informazioni. Quelle possiamo leggerle sui giornali. Dobbiamo avere il ...

