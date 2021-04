Anziana trovata morta in una pozza di sangue | iniziata l' autopsia

Advertising

Czinforma : - Soverato : Anziana trovata morta nel catanzarese, avviate le indagini - CN24_tv : Anziana ritrovata morta in casa nel giorno di Pasqua, indagano i carabinieri ??? QUI ?? - CDNewsCalabria : Anziana trovata morta in una pozza di sangue all’interno della sua abitazione - umbriaOn : #Porano, #anziana trovata #morta in casa: era #positiva al #Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Anziana trovata

Proseguono le indagini sulla donna di 84 annimorta in una pozza di sangue, nella sua casa a San Floro nel Catanzarese, il giorno di ...ai periti ed è iniziata l'autopsia sul corpo dell'. ...Sarebbe caduta e quindi avrebbe accidentalmente battuto la testa nonna Antonietta , la donna di 84 annimorta in casa dalla figlia il giorno di Pasqua, riversa in una pozza di sangue. Anche quelle mani sporche sarebbero state macchiate dal tentativo della donna di alzarsi. La scena che si è ...Proseguono le indagini sulla donna di 84 anni trovata morta in una pozza di sangue ... ha conferito incarico ai periti ed è iniziata l’autopsia sul corpo dell’anziana. Come riporta la Gazzetta del Sud ...Il Governatore del Veneto ha continuato: "Ringrazio gli operatori sanitari che stanno subendo un forte stress. Le vaccinazioni sono la luce in fondo al tunnel: non ci sono più focolai negli ospedali e ...