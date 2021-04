Ambrosiae | lo store online di snack e prodotti per la colazione biologici

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 aprile 2021) (Roma 7 aprile 2021) - Roma, 7 aprile 2021. Il settore deirappresenta un mercato in continua crescita, grazie alla maggiore attenzione da parte dei consumatori nei confronti della qualità di ciò che mangiamo. Secondo AssoBio e Nielsen, nel 2020 gli italiani hanno speso 4,3 miliardi di euro in più per ibio, con un aumento considerevole soprattutto negli acquisti(+150%) e nelle vendite presso i negozi specializzati (+10%). Nonostante un incremento costante negli ultimi anni, in alcuni ambiti è ancora difficile trovare alimentidi alta qualità, soprattutto per quanto riguarda inaturali per la primae gliper gli spuntini salutari e veloci fuori casa. Questo vuoto è stato colmato da ...