Abusi sessuali su minori nel Casertano | arrestato sacerdote

(Di mercoledì 7 aprile 2021) E’ finito ai domiciliari don Gianfranco Roncone, ex parroco a Presenzano, in provincia di Caserta, sospeso dalla Curia alla vigilia di Natale dopo l’apertura un’inchiesta nei suoi confronti perai danni di. La misura cautelare è stata eseguita dai carabinieri di Capua nei giorni scorsi. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Per prevenire glinella Chiesa cattolica . Per l'agenzia di stampa cattolica Kai, "nella sua storia la Chiesa non è mai stata libera da difficoltà ed errori . Quindi oggi è necessario ...Deve rispondere di appropriazione indebita, documenti falsi esu una ragazza da poco maggiorenne e su almeno altre tre ragazze tra i 23 e i 29 anni. In questo procedimento Marini è ...Sacerdote arrestato nel Casertano: è accusato di abusi sessuali su minori. La notizia si è appresa oggi, nei confronti di don Roncone ...Il gip ha accolto la richiesta di arresti domiciliari per il prete sospeso formulata dalla Procura di Napoli. La misura cautelare è stata eseguita dai carabinieri di Capua. Al sacerdote, originario di ...