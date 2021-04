WhatsApp, dal 15 maggio cambia tutto: arriva una rivoluzione (Di martedì 6 aprile 2021) Alcuni utenti di WhatsApp riceveranno nei prossimi mesi alcune sorprese. Un nuovo aggiornamento porterà un cambiamento nell’app. WhatsApp (Getty Images)WhatsApp è da sempre una delle applicazioni di messagistica più in voga. Il suo exploit ha portato nel 2014 all’acquisizione da parte di Facebook della piattaforma per la cifra record di 19,3 miliardi di dollari. Dopo che la società di Zuckerberg ha comprato la famosa app però si sono registrati alcuni problemi che hanno spinto diversi utenti a spostarsi su nuove piattaforme come Telegram. In questi anni Facebook ha provato a modificare WhatsApp inserendo componenti da altri social come le stories. Ora però potrebbe arrivare una vera e propria rivoluzione per tutti gli utenti. Dal prossimo 15 ... Leggi su chenews (Di martedì 6 aprile 2021) Alcuni utenti diriceveranno nei prossimi mesi alcune sorprese. Un nuovo aggiornamento porterà unmento nell’app.(Getty Images)è da sempre una delle applicazioni di messagistica più in voga. Il suo exploit ha portato nel 2014 all’acquisizione da parte di Facebook della piattaforma per la cifra record di 19,3 miliardi di dollari. Dopo che la società di Zuckerberg ha comprato la famosa app però si sono registrati alcuni problemi che hanno spinto diversi utenti a spostarsi su nuove piattaforme come Telegram. In questi anni Facebook ha provato a modificareinserendo componenti da altri social come le stories. Ora però potrebbere una vera e propriaper tutti gli utenti. Dal prossimo 15 ...

Advertising

ipermagnifico : Ogni volta che vedo arrivare messaggi whatsapp dal gruppo della classe di mia figlia più piccola, mi faccio sempre… - CyberSecHub0 : RT @androm: #UPDATE del post degli #eventidigitalidanonperdere della corrente settimana: - androm : #UPDATE del post degli #eventidigitalidanonperdere della corrente settimana: - CorvinoSantino : Interessante istantanea di #Giannini '... toni non sono concilianti. Quando è fuori (più o meno dal giovedì al lu… - _Sinekron_ : Per un #corpo definito e in forma partecipa a BODY WEEKS! . Dal 12 al 30 aprile approfitta dello #sconto del 30% su… -