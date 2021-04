Vittorio Sgarbi attacca Fedez e Chiara Ferragni per l’appoggio all’omofobia (Di martedì 6 aprile 2021) Vittorio Sgarbi attacca Fedez e Chiara Ferragni per l’appoggio alla legge contro l’omofobia, definendo il tutto: pedofilia di Stato. Ovviamente la critica viene espressa da un uomo repressivo verbalmente, ma che di omosessualità non è certo digiuno. Non a caso il suo mondo è pieno di persone che amano il proprio sesso. Non so proprio Leggi su periodicodaily (Di martedì 6 aprile 2021)peralla legge contro l’omofobia, definendo il tutto: pedofilia di Stato. Ovviamente la critica viene espressa da un uomo repressivo verbalmente, ma che di omosessualità non è certo digiuno. Non a caso il suo mondo è pieno di persone che amano il proprio sesso. Non so proprio

