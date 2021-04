Ultime Notizie Roma del 06-04-2021 ore 19:10 (Di martedì 6 aprile 2021) Roma Daily News radio Giornale Nuovo appuntamento con informazione Buonasera dalla redazione in studio Giulia Ferrigno prima dei vaccini in apertura lei ma sta valutando il rischio su astrazeneca ed eventuali legami con i casi di trombosi cerebrale non ha ancora raggiunto una conclusione revisione in con il termine dei lavori è previsto domani o giovedì al massimo vado genitali è stato somministrato 54% delle dosi di astrazeneca secondo il database del Ministero della Salute mentre per moderna la percentuale scende al 50% poi se invece una percentuale di somministrazione del 96% in totale in Italia su 14 milioni 136480 dosi dei tre vaccini arrivate ne sono state somministrate l’ottanta per cento del portavoce la seduta della commissione Ue l’Unione disporrà delle dosi necessarie per raggiungere l’obiettivo di immunizzare il 70% degli adulti entro fine giugno Intanto ... Leggi su romadailynews (Di martedì 6 aprile 2021)Daily News radio Giornale Nuovo appuntamento con informazione Buonasera dalla redazione in studio Giulia Ferrigno prima dei vaccini in apertura lei ma sta valutando il rischio su astrazeneca ed eventuali legami con i casi di trombosi cerebrale non ha ancora raggiunto una conclusione revisione in con il termine dei lavori è previsto domani o giovedì al massimo vado genitali è stato somministrato 54% delle dosi di astrazeneca secondo il database del Ministero della Salute mentre per moderna la percentuale scende al 50% poi se invece una percentuale di somministrazione del 96% in totale in Italia su 14 milioni 136480 dosi dei tre vaccini arrivate ne sono state somministrate l’ottanta per cento del portavoce la seduta della commissione Ue l’Unione disporrà delle dosi necessarie per raggiungere l’obiettivo di immunizzare il 70% degli adulti entro fine giugno Intanto ...

